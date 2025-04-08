В Ликино-Дулеве прошелп конкурс по техническому моделированию и конструированию

В Ликино-Дулевской гимназии Орехово-Зуевского городского округа прошел региональный этап конкурса по начальному техническому моделированию и конструированию в номинации «Юный конструктор». Участниками стали ученики из более 30 школ Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе ребятам предстояло за ограниченное время собрать практическую модель (авиа-, авто- или судомодель) по техническому заданию. На втором этапе участники представили работы собственного изготовления из картона и бумаги по тому же направлению, что и на первом этапе.

Напомним, что ранее юный судомоделист из Ликино-Дулёва стал победителем первенства Московской области, прошедшем в Королеве. Соревнования состояли из двух этапов: сначала стендовая оценка, когда компетентное жюри оценивало модели-копии, затем — ходовые испытания.

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