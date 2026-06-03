В летних лагерях пройдут «Дни цифры» с обучением детей ИИ и кибербезопасности

Минцифры России объявило о старте всероссийского образовательного проекта «День цифры», который пройдет в летний период на базе учреждений детского отдыха и оздоровления. Проект реализуется совместно с Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» при участии ведущих российских IT-компаний, сообщила пресс-служба министерства.

Инициатива ориентирована на детей в возрасте от 7 до 17 лет и нацелена на формирование у подрастающего поколения ключевых компетенций цифровой экономики, а также на раннюю профориентацию в области информационных технологий.

В летнем сезоне 2026 года программа проекта пополнилась новыми методическими материалами. При поддержке Благотворительного фонда «Вклад в будущее» разработаны обучающие модули, посвященные искусственному интеллекту.

Параллельно компания «Яндекс» подготовила блок занятий по цифровой безопасности, адаптированный специально для использования в детских лагерях. Подробности доступны по ссылке: урокцифры.рф/camp/organizer.

Также пройдут открытые мероприятия проекта с участием представителей региональных органов исполнительной власти и прессы. Такие показательные «Дни цифры» проведут на базе детских лагерей в каждом регионе не позднее 31 августа.