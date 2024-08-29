В лесу Подмосковья приступили к съемке сказки

Сказку полнометражного формата для детей под рабочим названием «Сказочный лес» снимают на территории филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» в Туровском участковом лесничестве, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Творческая группа заблаговременно встретилась с руководством филиала с целью получить необходимый инструктаж. Съемки на территории лесного фонда с соблюдением всех требований пожарной и санитарной безопасности согласованы с лесничеством, они продлятся 4 дня, если позволят погодные условия. Фильм выйдет на экраны в 2025 году.

Территория филиала «Русский лес» богата лесами разного типа. Она не в первый раз становится съемочной площадкой для отечественного кинематографа.

Соблюдение природоохранного законодательства, правил пожарной и санитарной безопасности — важное условие проведения съемок на территории лесного фонда. Лесничие получили заверения, что нарушений лесного законодательства в процессе съемки не будет допущено. Тем не менее, сотрудники лесной охраны в дни съемки присутствуют на месте, чтобы убедиться в отсутствии правонарушений.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.