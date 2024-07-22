В лесу Подмосковья обнаружили цаплю

Во время патрулирования на территории Дмитровского лесничества сотрудники лесной охраны увидели неподвижно стоящую в заводи птицу. Это была цапля, которая застыла во время охоты на мелкую рыбу, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Серые цапли в условиях средней полосы России гнездятся колониями по нескольку десятков пар. В Подмосковье существуют несколько гнездовых колоний этих птиц, которые охраняются действующим природоохранным законодательством.

В период вылета птенцов можно иногда обнаружить на земле. Не нужно пытаться спасти беззащитных, как кажется в таких случаях, малышей, а стоит оставить их в естественной среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.