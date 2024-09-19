В лесопарке «Липовая роща» Красногорска создана инфраструктура для велосипедистов

Лесопарк «Липовая Роща» в городском округе Красногорск продолжает притягивать гостей и жителей региона. Лесопарк был благоустроен благодаря губернаторской программе «Парки в лесу». Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

В 2023 году в подмосковном Красногорске было проведено благоустройство Липовой рощи. Территория лесопарка расположена к северу от Новорижского шоссе, в непосредственной близости с ЖК «Спутник».

«Благоустройство лесопарка «Липовая Роща» в Красногорске было начато в 2021 году. За это время была создана инфраструктура для велосипедистов, появились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, занятий спортом и детских игр», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2023 году в лесопарке появились павильоны для посетителей. Был проведен монтаж павильона для отдыха велосипедистов и большого павильона проката.

Павильоны расположены относительно существующих деревьев, чтобы избежать вырубки. Фасады запроектированы из дерева натурального оттенка и создают единый ансамбль с уже установленными в парке деревянными беседками для отдыха и мостами. Освещение вдоль дорожек обеспечит безопасность в глубине парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.