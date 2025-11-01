В лесопарке Домодедова откроется новая спортивная площадка

В городском округе Домодедово в «Городском лесу» в этом году откроется новая спортивная площадка — к работам уже приступили, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С инициативой появления такого места в лесопарке выступили домодедовские спортсмены из лыжной секции. Глава Домодедово Евгения Хрусталева вместе с администрацией округа их поддержали.

Теперь они смогут не только тренироваться на трассе, но и заниматься на специальном инвентаре прямо в парке. Площадка будет открыта для всех желающих. Местонахождение — на стартовой площадке лыжных трасс.

Недавно в рамках со сторон улицы Надежды оборудовали парковку. Парковка на этой территории была необходима для посетителей парка. Место действительно удобное, и теперь оно будет благоустроено, безопасно.

«Знаю, что лесопарк особенно популярен у домодедовцев, которые выбирают активный образ жизни. Делаем его красивым и функциональным, чтобы каждый мог найти здесь занятие по душе», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.