В лесных питомниках Подмосковья началась выкопка сеянцев

Посадочный материал для проведения восстановления в подмосковных лесах выращивают в специальных питомниках учреждения «Центрлесхоз», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«В лесных питомниках началась выкопка посадочного материала, необходимого для проведения лесовосстановления этой осенью, которое проводится в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». В общем объеме планируется выкопать 250 тыс. сеянцев ели и 205 тыс. сосны. Для сохранения сеянцев до момента высадки их в почву посадочный материал будет храниться в увлажненных и затемненных местах, при этом проводится постоянный полив», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

На сегодняшний день работы начались в Дмитровском лесном питомнике, выкопано почти 105 тыс. растений.

После выкопки сеянцев из земли их развезут по всем лесничествам Подмосковья, предварительно защитив корни растений от пересыхания. Площадь восстановления этой осенью составит более 120 га.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.