В лесных массивах округа Ступино специалистами Ступинского филиала Мособллеса ведется уборка неликвидной древесины

В Мещеринском участковом лесничестве завершается очистка территории на площади 10,3 га, из которых на 8,05 га — вдоль федеральной автомобильной дороги А-108 — работы выполнены в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Городищенском участковом лесничестве вблизи города Ступино работы по уборке неликвидной древесины выполнены на площади 1,7 га из запланированных 5,8 га.

«Проведение данных мероприятий способствует созданию более безопасной и комфортной среды для отдыха граждан. Кроме того, удаление поврежденных деревьев не только улучшает внешний вид лесов, но и играет важную роль в сохранении экосистемы», — отметил старший участковый лесничий Ступинского филиала ГАУ Московской области «Мособллес» Вадим Соколов.

По его словам, сотрудниками ступинского филиала также проводятся работы в соседнем муниципалитете. В частности, в Маливском участковом лесничестве выполняется уборка вблизи села Октябрьское и СНТ «Озерки» городского округа Коломна. Из запланированных 20,6 га очищено 17 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.