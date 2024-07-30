В лесном фонде Балашихи сделали отвод лесосеки под уборку неликвидной древесины

В Горенском участковом лесничестве после проведения лесопатологического обследования специалисты Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» выполнили отвод лесосеки. На площади 8 га планируется проведение уборки неликвидной древесины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В рамках отвода установлены границы будущей рубки и определено количество поврежденных деревьев каждой породы.

Задача лесничих — подготовить участок для работ, которые предстоит выполнить подрядчику.

Специалисты обращаются к местным жителям с просьбой не трогать визиры, установленные для разделения выделов в данном квартале.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.