сегодня в 13:05

В лесничестве Воскресенска готовятся к санитарно-оздоровительным мероприятиям

Жители города Воскресенск обратились в Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес» с просьбой убрать сухие и аварийные деревья в лесу возле улицы 40 лет Октября, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты провели обследование территории: заложили пробные площади и определили деревья, пораженные болезнями, вредителями или угрожающие безопасности из-за сухостоя.

Теперь на участке 5,3 га запланирована выборочная санитарная рубка. Это поможет:

улучшить состояние леса,

повысить его устойчивость к болезням и погодным условиям,

сохранить биоразнообразие и создать условия для естественного восстановления.

Работы проведут с соблюдением всех природоохранных норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.