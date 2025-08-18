В лесничестве Воскресенска готовятся к санитарно-оздоровительным мероприятиям
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Жители города Воскресенск обратились в Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес» с просьбой убрать сухие и аварийные деревья в лесу возле улицы 40 лет Октября, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Специалисты провели обследование территории: заложили пробные площади и определили деревья, пораженные болезнями, вредителями или угрожающие безопасности из-за сухостоя.
Теперь на участке 5,3 га запланирована выборочная санитарная рубка. Это поможет:
- улучшить состояние леса,
- повысить его устойчивость к болезням и погодным условиям,
- сохранить биоразнообразие и создать условия для естественного восстановления.
Работы проведут с соблюдением всех природоохранных норм.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.