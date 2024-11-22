В лесничестве Серпухова выполнили план по рубке аварийных деревьев

В лесничестве «Русский лес» выполнили план по рубке аварийных деревьев. Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба имуществу граждан и юридических лиц, а также улучшения санитарного состояния лесов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Деревья признают аварийными и назначаются в рубку, если они расположены до 100 метров от земель населенных пунктов и имеют структурные изъяны, такие как гнили и обрыв корней, при этом опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, причинив тем самым ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт КЛХ МО.

По поступившим обращениям граждан ведущий инженер-лесопатолог предварительно проводит работы по определению и маркировке аварийных деревьев с высокой вероятностью падения и составляет акт лесопатологического обследования.

«В лесничестве »Русский лес» на настоящий день удалено 163 аварийных дерева. По завершении произведен сбор и укладка частей стволов деревьев в поленницы, места рубок очищены от порубочных остатков. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Дополнительно по договорам купли-продажи древесины для собственных нужд граждан спилено 28 аварийных деревьев», — уточнил начальник отдела лесного хозяйства филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Григорий Шалимов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.