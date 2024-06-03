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В лесничестве Подмосковья противопожарные мероприятия выполняются с опережением

На сегодняшний день благодаря планомерной работе в филиале «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» удается удерживать ситуацию под контролем, несмотря на высокий класс пожарной опасности по погодным условиям. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Плановые противопожарные мероприятия выполняются и даже перевыполняются. Так, на текущий момент устройство минерализованных полос выполнено на протяжении 44,49 км (плановый показатель 25 км), прочистка минполос — на 79,2 км (12 км по плану), содержание лесных дорог — 4,18 км (план 0,1 км), установлено 11 шлагбаумов (план — 7), 18 аншлагов (план — 14), 16 мест отдыха (план — 11).

Лето — горячая пора для работников лесного хозяйства. Необходимо в первую очередь обеспечить контроль за лесным фондом во избежание возгораний.

Качество выполнения работ подрядчиком строго контролировалось специалистами лесничества. ГАУ МО «Центрлесхоз» набрал хорошие темпы выполнение противопожарных мероприятий.

Качество выполнения работ соответствует условиям технического задания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.