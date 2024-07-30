В лесничестве Подмосковья начали подготовку к конкурсу «Лучшее место отдыха»

Филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» комитета лесного хозяйства Московской области всегда славился своими мастерами по изготовлению деревянных скульптур. За многие годы на территории участковых лесничеств поселились сказочные персонажи, вырезанные из валежника, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас сотрудники лесничества, готовясь к ежегодному конкурсу «Лучшее место отдыха», который организован ГКУ МО «Мособллес», завершают работу над своими очередными творениями. В Данковском участковом лесничестве уже появились скульптуры из дерева, которые станут украшением нового места отдыха. Осталось покрыть их морилкой и лаком.

«В наше лесничество приходят творческими личности, умеющие воплощать художественные идеи в природных материалах, которые умеют сказку делать былью. В этот раз наши мастера создали целый ансамбль из необыкновенных лесных скульптур, скамейки с прорезной резьбой на подлокотниках, дровницу и очаг. Ожидаем, что жюри по достоинству оценит работу наших талантливых коллег», — рассказал директор филиала «Русский лес» — лесничий Алексей Талалаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.