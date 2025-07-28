В лесничестве Орехово-Зуева завершили работы по устройству минерализованных полос

«Минерализованные полосы значительно уменьшают риски распространения огня на территории лесного фонда, обеспечивают безопасность местных жителей и сохранность природных ресурсов. В этом году работы по устройству таких полос выполнены в срок и в полном объеме», – сказала начальник отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Зубанова.

Также на территории Орехово-Зуевского лесничества продолжаются работы по удалению аварийных деревьев. В частности, в квартале 87 Зуевского участкового лесничества, вблизи деревни Федорово, было ликвидировано 40 аварийных деревьев. Удаление таких деревьев необходимо для предотвращения угрозы безопасности жителей, предупреждения повреждения инфраструктуры и обеспечения устойчивости лесных насаждений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.

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