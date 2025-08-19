В лесничестве Орехово-Зуева выявили 22 факта самовольного занятия лесных участков

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» в ходе регулярных патрулирований и анализа аэрофотоснимков с начала года выявили 22 случая самовольного занятия лесных участков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях по ст. 7.9 КоАП РФ.

«Граждане часто незаконно присоединяют к своим участкам прилегающие лесные территории — возводят на них строения, высаживают плодово-ягодные деревья и кустарники. Это грубое нарушение, которое влечет за собой штрафы: для граждан — до 50 000 рублей, для должностных лиц — до 100 000 рублей, для юридических лиц — до 300 000 рублей. Призываем всех владельцев участков, граничащих с землями лесного фонда, соблюдать действующее законодательство», — рассказала начальник отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Гуляева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.