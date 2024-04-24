В лесничестве Электростали начали высаживать новые деревца на месте погибших

В 4 квартале Фрязевского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес», который расположен в Элекростали, проводят дополнение лесных культур на площади 13 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В связи с низким процентом приживаемости данный участок был включен в государственное задание по дополнению лесных культур. Для восстановления первоначальной густоты лесных культур на месте погибших сеянцев сосны обыкновенной высаживают новые.

Качество выполнения работ проверили специалисты ногинских филиалов ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз».

Специалисты уверены, что несмотря на сложные условия произрастания молодых сосен, в будущем на этом лесном участке вырастет здоровый сосновый бор.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.