В лесничестве Егорьевска проходят санитарно-оздоровительные мероприятия

Близ автодорог Егорьевск — Артемовская, Большое Гридино — Карцево — Коврево, Семеновская — Колычево — Боярское, а также неподалеку от деревень Федякино и Зиреево идут выборочные санитарные рубки. Общая площадь работ здесь составляет 21 гектар. Такие мероприятия позволяют бережно удалить поврежденные деревья и не нанести вреда здоровым зеленым насаждениям. Больные деревья лесопатологи в ходе регулярных обследований выявляют по плохо развитой кроне, цвету листвы, наличию повреждений коры и другим факторам. Ослабленные деревья важно устранить вовремя, так как они выделяют особые феромоны, которые привлекают насекомых, в том числе переносчиков болезней на здоровые деревья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Когда поврежденной на определенной территории оказывается бОльшая часть деревьев, применяются сплошные санитарные рубки. Такая работа на этой неделе идет вблизи деревень Барсуки, Семеновская, Щеголево в Юбилейном и недалеко от Егорьевского шоссе в Больше-Гридинском участковых лесничествах на общей площади 28,7 гектара. На распространенный вопрос, почему нельзя и здесь обойтись выборочными рубками, отвечают, что если площадь становится слишком разреженной, одиноко стоящие деревья чаще всего со временем также падают. Их может сломать или вывернуть с корнем любой достаточно сильный порыв ветра. Опасно, если это произойдет во время лесопосадки или других работ, когда такое дерево может упасть на человека.

«Мы оставляем одинокие деревья только в случае, когда нужно дополнительное осеменение территории. Но это деревья с хорошо развитой кроной, проходящие по параметрам роста, возраста и с крепкой корневой системой», — сказал заместитель директора Егорьевского филиала Мособллеса Андрей Почечуй.

После сжигания порубочных остатков и подготовки почвы, по информации Егорьевского филиала Мособллеса, лес будут восстанавливать. Это тоже большая работа — подготовить специальные борозды, которые помогут на этапе ухода за растениями, высадить сеянцы, вовремя окашивать траву, чтобы она не создавала тень для деревьев, а также удалять лиственные порозы, которые растут почти в 2 раза быстрее, чем хвойные. Всего в этом году сотрудники Егорьевского филиала ГАУ «Мособллес» высадят более 50 гектаров леса — сосен и елей.

В Пригородном участковом лесничестве — близ Егорьевского шоссе — на территории 10,1 гектара продолжается уборка неликвидной древесины, которая может стать причиной возникновения лесных пожаров. Такие возгорания в ветреную погоду способны распространиться на обширные территории, что несет большую угрозу не только лесам, но и населенным пунктам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.