В лесничествах Подмосковья подвели итоги профилактической акции Елочка

В филиалах ГАУ МО «Мособллес» завершили подведение итогов ежегодной акции «Елочка», направленной на предотвращение незаконных рубок хвойных деревьев в предновогодний период, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Волоколамском филиале ГАУ МО «Мособллес» сотрудники лесной охраны совместно с правоохранительными органами провели 78 дополнительных патрулирований в последние недели декабря. Нарушений выявлено не было.

В Ступинском филиале в ходе совместных рейдов зафиксировали три случая незаконной рубки молодых елей в городском округе Коломна — на Песковском, Маливском и Озерском участках. Материалы по этим фактам переданы в территориальные органы МВД для возбуждения уголовных дел. Сумма ущерба превысила 25 тысяч рублей.

С 17 по 31 декабря 2025 года сотрудники филиала «Русский лес» провели 95 патрулирований по 27 маршрутам общей протяженностью 735 километров. Нарушений на территории лесничества не выявлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.