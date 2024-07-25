В лесах Свердловской области будут вычислять поджигателей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить около 7 млн рублей из резервного фонда местного правительства для приобретения систем автоматической фото- и видеофиксации. Данное оборудование будет использоваться с целью предотвращения лесных пожаров, вызванных поджогами, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Министерство природных ресурсов и экологии планирует закупить 140 таких комплексов. Системы установят в районах, наиболее подверженных риску возникновения пожаров, включая территории, соседствующие с населенными пунктами, а также популярные места для охоты и рыбалки.

Дополнительно предусмотрено финансирование в размере 235 000 рублей для подключения этих устройств к коммуникационным сетям. Эту задачу выполнит министерство цифрового развития и связи Свердловской области.

Предполагается, что новые комплексы будут оборудованы датчиками движения и смогут работать в различных температурных условиях. Собранные данные будут отправляться в соответствующие отделы местных властей для дальнейшей обработки.