В лесах Шатуры завершена масштабная уборка неликвидной древесины

Завершена масштабная уборка неликвидной древесины в живописных окрестностях деревни Спирино, расположенной в муниципальном округе Шатура. Эта работа была направлена на восстановление и сохранение здоровья лесных экосистем, что является важной задачей для обеспечения устойчивого развития природы в нашем регионе. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Сотрудники лесной охраны Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели тщательные и комплексные работы по очистке леса от ветровальной и сухостойной древесины. Эти меры были предприняты в рамках лесопатологического обследования, проведенного в квартале 55 Шараповского участкового лесничества. В результате уборка охватила внушительную площадь в 16,6 гектара, что значительно улучшило санитарное состояние лесного массива и создало более благоприятные условия для роста здоровых деревьев.

Стоит заметить, что оставленная для естественного перегнивания древесина не является валежником и не представляет угрозы для растущих деревьев. На такой древесине развиваются грибы и насекомые, которые играют важную роль в экосистеме, способствуя разложению органических веществ и обогащению почвы. Это естественный процесс, который поддерживает баланс в лесной среде и способствует ее оздоровлению.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.