В лесах Сергиева Посада провели работу по эксплуатации противопожарных дорог

Недалеко от деревни Путятино, в Алексеевском участковом лесничестве, завершилась работа по обслуживанию дорог, предназначенных для борьбы с лесными пожарами. Протяженность этих дорог составляет 0,85 км. Эти меры направлены на создание безопасных условий для быстрого доступа пожарных служб к водоемам и участкам леса, которые могут представлять опасность в случае возникновения огня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В процессе выполнения работ специалисты занимались планировкой и выравниванием проезжей части лесной дороги. Если на дороге обнаруживались ямы, их засыпали грунтом, который берется с обочины, и проводили дополнительную планировку, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд.

Как отметил начальник отдела лесного хозяйства Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Иван Мартинкевич, результаты работ по эксплуатации лесных дорог должны гарантировать свободный проезд всех видов автотранспорта, что позволит оперативно перевозить необходимые противопожарные грузы.

В этом году на территории Сергиево-Посадского лесничества запланировано привести в порядок лесные дороги общей протяженностью 10,05 км, и на данный момент работы выполнены уже на 68%.

Эти усилия играют важную роль в защите наших лесов от пожаров и обеспечении безопасности окружающей среды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.