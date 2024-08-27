В лесах Подмосковья завершают запланированные на 2024 г противопожарные мероприятия

На территории Подмосковья близятся к завершению работы по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Так, уже отремонтировано почти 234 км лесных дорог, что составляет 82% от плана, устроено более 1 640 км новых минерализованных противопожарных полос — более 94%, прочищено почти 2 669 км минполос, что составляет 78%, обустроено 150 новых и отремонтировано 926 мест отдыха в лесах — годовой план по этим видам работ выполнен на 100%. В целом же план по противопожарным мероприятиям выполнен на 94%», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Противопожарное обустройство в лесах — это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.

Все работы по противопожарному устройству лесов выполняют в рамках государственного задания филиалы подведомственного ГАУ МО «Центрлесхоз», соблюдая сроки и требования технического задания.

Противопожарные мероприятия на территории лесного фонда включают в себя выполнение работ по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос, установке новых и содержанию имеющихся шлагбаумов, панно, плакатов, аншлагов и баннеров, а также благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.