В лесах Подмосковья задержаны три браконьера с 14 по 16 января

Случаи незаконной охоты происходят в Московской области. За последние три дня управлением государственного охотничьего контроля Комлесхоза зафиксировано три таких случая — в Шатуре, Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Вечером 14 января в лесном массиве в 3 км от деревни Митинская г. о. Шатура сотрудники управления государственного охотничьего контроля (надзора) подмосковного комитета лесного хозяйства обнаружили автомобиль УАЗ «Патриот», в багажном отсеке которого находились две туши кабанов. Разрешение на добычу данного вида животных водитель предъявить не смог.

Днем 15 января в лесном массиве в 4 км от д. Заволенье Орехово-Зуевского г. о. была оставлена автомашина «Нива» с прицепом, в котором находилась туша лося. Никаких разрешающих документов на охоту предъявлено не было.

Утром 16 января браконьера застали прямо за незаконной охотой на лося в Сергиево-Посадском г. о.

За незаконную охоту по статье 258 УК РФ в зависимости от квалификации содеянного предусмотрено наказание в виде:

штрафа в размере до 500 тысяч рублей,

обязательных и исправительных работ сроком до 2 лет,

лишения свободы сроком до 2 лет.

«Охота является незаконной, если лицо не имеет соответствующего разрешения на ношение и хранение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, охотится вне отведенных мест, в запрещенные сроки или осуществляет добычу запрещенными способами и орудиями. Кроме того, к незаконной охоте относится добыча охотничьих ресурсов свыше количества, указанного в разрешении, либо добыча охотничьего животного без разрешения», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.