В лесах Подмосковья за сутки не зафиксировали пожаров
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 20 октября не зафиксировали. На 21–23 октября во всем регионе прогнозируют II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
20 октября на территории государственного лесного фонда Московской области не зарегистрировали возгораний. С 21 по 23 октября на всей территории региона ожидается II класс пожарной опасности.
21 октября и в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Дневная температура составит +11…+13 °C, ночная — от −1 до +7 °C. По народной примете, лес сереет к морозу.
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.
«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.