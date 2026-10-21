В лесах Подмосковья за сутки не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 20 октября не зафиксировали. На 21–23 октября во всем регионе прогнозируют II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

20 октября на территории государственного лесного фонда Московской области не зарегистрировали возгораний. С 21 по 23 октября на всей территории региона ожидается II класс пожарной опасности.

21 октября и в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Дневная температура составит +11…+13 °C, ночная — от −1 до +7 °C. По народной примете, лес сереет к морозу.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.