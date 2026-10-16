В лесах Подмосковья за сутки не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 15 октября не зафиксировали. На 16–18 октября во всем регионе прогнозируют I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории государственного лесного фонда Московской области 15 октября возгораний не было. С 16 по 18 октября на всей территории региона ожидается I класс пожарной опасности.

16 октября и в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Дневная температура составит +11…+18 °C, ночная — +5…+12 °C.

В сообщении также привели народную примету: если мыши копают норы на южную сторону, зима будет холодной.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно позвонить на горячую линию лесной охраны по номеру +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.