В лесах Подмосковья за неделю выявили 43 нарушения

За прошедшую неделю сотрудники лесного хозяйства Подмосковья совместно с представителями МВД России, МЧС России и органов местного самоуправления провели более 1,1 тыс. рейдовых мероприятий в лесах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Наиболее активно патрулирование велось в Клинском (125), Подольском и Шатурском — по 85, Сергиево-Посадском (80) и Егорьевском (76) филиалах.

В ходе проверок сотрудники подразделений лесной охраны выявили 43 административных правонарушения, в том числе 4 — по статье 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Нарушители оштрафованы на общую сумму 3 498 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму более 2 577 тыс. рублей.

Патрулирование лесов Подмосковья продолжается, с особым вниманием к территориям у населенных пунктов, садовых товариществ и зон отдыха граждан.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.