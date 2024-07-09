В лесах Подмосковья выявлено 2 тыс нарушений противопожарного законодательства

Сотрудники лесной охраны вместе с сотрудниками МВД и МЧС, представителями администраций городских округов с начала 2024 года в ходе патрулирований выявили 2 144 факта нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

«Если нарушения не приводят к серьезным последствиям и и их ликвидируют на месте, то с гражданами проводится профилактическая беседа. В противном случае составляется административный протокол и накладывается штраф. С начала года было составлено 407 протоколов, большая часть из которых — 334 — в отношении физических лиц», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Все протоколы о нарушениях направлены в территориальные отделы лесной охраны Комлесхоза для рассмотрения и принятия решений о назначении наказаний.

Наказания можно избежать, если отдыхать и разводить огонь в оборудованных местах отдыха, которых в подмосковных лесах оборудовано более 1 200.

За поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

В случае обнаружения возгорания, нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.