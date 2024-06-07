В лесах Подмосковья убрали неликвидную древесину

В Сергиевом Посаде вблизи поселка Реммаш завершено мероприятие по уборке неликвидной древесины площадью 8,5 га. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Основная цель этого санитарно-оздоровительного мероприятия — улучшение санитарного состояния лесного массива и санитарно-оздоровительных функций насаждений.

В соответствии с техническим заданием части стволов деревьев и кустарников, лежащих на земле, были раскряжеваны и собраны в поленницы, ограниченные кольями.

Исполнителем работ, в соответствии с государственным заданием на выполнение работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям в границах Сергиево-Посадского лесничества, является МУО-Сергиево-Посадский филиал ГАУ МО «Центрлесхоз».

С начала 2024 года на территории Сергиево-Посадского лесничества работы по уборке неликвидной древесины уже выполнены на площади 44,5 га, в общей же сложности до конца года мероприятие будет проведено на площади 185,6 га.

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