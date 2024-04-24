В лесах Подмосковья расцвели фиалки

«С каждым днем лес все больше насыщается красками и запахом цветущих первоцветов. Насладиться красотой первых цветов торопятся многие. На радостях некоторые жители срывают соцветия и несут к себе домой. Однако не стоит забывать о том, что в Подмосковье произрастает много редких видов, которые изымать из природы запрещено. Да и распространенные цветы собирать не рекомендовано, ведь они являются источником пищи для насекомых-опылителей. Лучше всего наблюдать за цветением первоцветов со стороны, фотографировать их и наслаждаться красотой в лесу или через сделанные снимки», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Фиалка лесная является распространенным видом и не занесена в Красную книгу Московской области в отличие от ее ближайшей родственницы — фиалки топяной, являющейся редкой на территории Подмосковья и цветущей в то же время. Отличить эти растения друг от друга можно только по форме листьев. У краснокнижницы листочки более округлые, нежели у ее родственницы.

О лекарственных свойствах фиалок знали еще с древних времен. Об этом упоминал еще сам Гиппокарт.

Препараты из корней растения обладают отхаркивающим, слабительным, желчегонным, жаропонижающим и успокаивающими эффектами.

Недавно Минэкологии сообщало жителям региона о начале цветения другого лекарственного медоносного растения — медуницы лекарственной.

«В нашем регионе произрастает множество лекарственных видов растений, о свойствах которых еще в древности знали наши предки. Лекарств и аптек в те времена не было, поэтому приходилось лечиться тем, что найдешь в лесу. Травники находили необходимые ингредиенты и заготавливали снадобья и отвары. Сейчас такое уже почти не практикуется. Мы не рекомендуем нашим гражданам срывать лекарственные растения в таких целях, потому как по незнанию можно получить больше вреда, нежели пользы, да и не все травы и цветы в нашем регионе разрешено собирать», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.