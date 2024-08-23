В лесах Подмосковья продолжаются работы по уборке неликвидной древесины

Одной из основных задач работников лесного хозяйства Подмосковья является защита лесов. Деревья стареют, подвергаются воздействию болезней и вредителей, неблагоприятных факторов различной природы. Итогом этих процессов является появление и накопление в лесах неликвидной древесины. Если таковой становится слишком много, а это определяется лесопатологическими обследованиями, то назначается санитарно-оздоровительное мероприятие — уборка неликвидной древесины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«К примеру, в Московском учебно-опытном филиале ГКУ МО «Мособллес» из 97,8 га территории, которая захламлена неликвидной древесиной выполнено 65,8 га. В целом подобные работы продолжаются в участковых лесничествах всего Подмосковья», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Уборка неликвидной древесины (УНД) проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.

Неликвидная древесина — древесина, которая не может быть использована в хозяйственных целях вследствие утраты технических качеств из-за повреждений гнилью, а также в результате пожаров и других стихийных бедствий.

Работы по уборке неликвидной древесины, которые проводят специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» или подрядных организаций, включают в себя раскряжевку, сбор частей стволов деревьев и кустарников, лежащих на земле, и укладывание в поленницы для дальнейшего перегнивания.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, борьбы с вредителями и болезнями леса, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов — огня, погодных условий, почвенно-климатических факторов, а также биотических и абиотических факторов, наносящих ущерб устойчивости или целевой функции лесов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.