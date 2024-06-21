В лесах Подмосковья продолжается устранение последствий урагана «Эдгар»

Прошедший ураган «Эдгар» оставил после себя много вывороченных с корнем поваленных деревьев на территории лесного фонда. Некоторые деревья упали на дороги как общего пользования, так и лесные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Сотрудники подведомственных комитету лесного хозяйства ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз» сразу же после того, как ураган и ливень утихли, оперативно приступили к устранению последствий стихии — распиливали упавшие деревья, разбирали завалы, освобождая проезжую часть. Многие дороги являются единственными для выезда из СНТ и деревень, поэтому очень важно эту работу сделать быстро.

Благодаря тому, что лесопатрульные машины подмосковных лесничих оснащены всем необходимым инструментом и оборудованием для проведения подобных работ в лесу, все последствия непогоды удается устранять оперативно.

Для того, чтобы оценить последствия урагана «Эдгар», на пострадавших участках лесного фонда будут проведены лесопатологические обследования с целью принятия решения о проведении необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.