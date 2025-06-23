В лесах Подмосковья план по рубкам ухода в молодняках перевыполнен в 1,5 раза

Для улучшения породного и качественного состава молодых деревьев, а также условий их роста на территории лесного фонда Московской области проводятся рубки ухода в молодняках. По оперативным данным, календарный план по этому виду работ выполнен более чем на 56%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«При запланированных на первое полугодие 650 га рубки ухода за молодняками проведены на площади 1 015 га», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин.

При таких лесохозяйственных работах из лесных насаждений удаляют нежелательную растительность, которая не отвечает хозяйственным целям и отрицательно влияет на рост и состояние ценных и вспомогательных деревьев, тем самым создаются благоприятные условия для роста деревьев главных пород.

Работы в рамках государственного задания на 2025 год проводит ГАУ МО «Мособллес».

Всего в этом году предстоит провести рубки ухода на площади 4 тыс. га.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.