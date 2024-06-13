В лесах Подмосковья обнаружены редкие птицы-осоеды

Специалистами Минэкологии Московской области в лесах и в особо охраняемых природных территориях замечены кормящиеся осами и пчелами обыкновенные осоеды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обыкновенный осоед — уникальная в своем роде птица. В то время, как ее собратья из семейства ястребиные охотятся на грызунов, рыбу и других пернатых, осоед выбрал для себя не пользующуюся особым спросом добычу — личинок жалящих насекомых, а именно ос и пчел. Все это адаптация, нужная для выживания в условиях большой конкуренции», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам орнитологов, обыкновенный осоед идеально приспособлен для своей непростой добычи, способной оказать сопротивление. Пернатое спокойно сидит на дереве до того момента, пока не заметит пролетающую мимо осу. Птица следит за ней своим зорким взором и таким образом находит гнездо. Жесткое и густое оперение, а также полупрозрачные веки на глазах защищают птицу от укусов разъяренных насекомых. Дикие осы, шмели и пчелы беспомощны перед осоедом.

Если птица отыскивает гнездо земляных ос, то тут же принимается разрывать землю лапами, пока не доберется до заветного лакомства, с гнездами, висящими на деревьях, дела обстоят куда проще. Попутно птица хватает надоедливых взрослых особей и давит их своим клювом. Когда такой необычной пищи в недостатке осоеды могут переключаться на других насекомых и мелких млекопитающих.

В Подмосковье обыкновенный осоед встречается на территориях городских округов Талдомский, Сергиево-Посадский, Лотошино, Волоколамский, Щелково, Одинцовский, Воскресенский, Раменский, Солнечногорский, Серпухов, Рузский, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминский, Луховицы, Подольск, Чехов, Истра.

«В Подмосковье эта птица является немногочисленным, но распространенным видом, занесенным в Красную книгу Московской области. Обыкновенный осоед прилетает к нам весной на гнездовье, а осенью улетает обратно в южные страны. В нашем регионе это интересное пернатое можно встретить во многих особо охраняемых природных территориях, где для него созданы все условия для успешного выведения своего потомства», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.