В лесах Подмосковья обнаружен краснокнижный гриб

Аномально теплая погода продолжает вносить коррективы в мир подмосковной природы. В Дмитровском городском округе обнаружен редчайший гриб — саркосома шаровидная. Она показалась на два месяца раньше обычного и выглядит вполне здоровой, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Саркосома шаровидная — гриб, внесенный в Красные книги России и Московской области. На территории России встречается в европейской части и в Сибири. В Подмосковье вид отмечался в Дмитровском, Одинцовском и Можайском городских округах, в последнем случае — в Люльковском комплексном природном заказнике. Плодовые тела саркосомы образуются в апреле — мае, гриб растет на почве и подстилке в старых хвойных и смешанных лесах. В Красную книгу Подмосковья он внесен под 2-й категорией — вид, сокращающийся в численности.

В народе есть поверье о том, что саркосома обладает лечебными свойствами и пригодна в пищу, однако на самом деле гриб несъедобен, и достоверных научных данных об его пользе для здоровья нет. Ведомство не рекомендует жителям проверять это на практике, а также напоминает, что сбор краснокнижных видов чреват административным штрафом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.