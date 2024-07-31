В лесах Подмосковья найдены более 140 человек за июнь и июль

За два летних месяца в подмосковных лесах потерялось 147 человек. Все были найдены живыми, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«За аналогичный период лета прошлого года в лесах региона потерялось 609 человек. Такая динамика по снижению числа заблудившихся объясняется тем, что жара, которая царствовала в Подмосковье в первые летние месяцы, не могла не повлиять на ситуацию в лесах. Грибов этим летом заметно меньше, а те, что есть — часто трухлявые и червивые», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Также достаточно благополучная ситуация с заблудившимися в лесу достигается комплексным подходом — благодаря проекту «Лавочки-навигаторы в лесах», который с каждым годом расширяется и развивается, благодаря активной информационной работе лесничих с жителями.

Больше всего заблудившихся в июне–июле было в Дмитровском лесничестве — 22 человека. Также потерявшихся выводили из Ступинского — 14, Звенигородского и Ногинского — по 12 человек в каждом, Клинского и Орехово-Зуевского лесничеств — по 11 человек.

Традиционно затруднялись с поиском обратной дороги из леса пожилые люди, многие из них отправлялись за грибами и ягодами в одиночку, без телефонов, воды, лекарств, некоторые отказывались слушать советы диспетчеров, которые пытались помочь сориентироваться.

Отправляясь в лес, предупредите родных о месте, куда направляетесь, и когда собираетесь вернуться. Наденьте яркую одежду. Возьмите с собой заряженный мобильный телефон и воду. Нужно во время движения запоминать ориентиры: булыжники, деревья, пни, ручьи, ямы и др. Если все же потерялись, не стоит поддаваться панике. Помощь обязательно окажут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.