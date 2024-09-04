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В лесах Подмосковья действует ограничение пребывания граждан до 9 сентября

В подмосковных лесах установился IV класс пожарной опасности и поэтому до 9 сентября в 13 лесничествах вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

На это время усилено патрулирование силами лесной охраны совместно с полицией и МЧС.

На водителя, въезжающего или припаркованного в лесу автомобиля, составляется протокол, данные передаются в правоохранительные органы и такая автопрогулка карается штрафом до 50 тыс. рублей по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

Бросать машину и скрываться, как иногда опрометчиво делают водители, — бесполезно. Протокол все равно будет составлен и штраф придется платить.

Только за вчерашний день, 3 сентября, патрулями лесной охраны были зафиксированы 9 нарушений, связанных с въездом автотранспорта в леса. 9 водителей оштрафованы на 50 тыс. рублей каждый.

В период до 9 сентября лучше забыть о лесных автопрогулках, а уж тем более — о разведении костров, мангалах и прочем в лесной зоне.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Обратиться в специализированную диспетчерскую службу лесного хозяйства Московской области для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений можно по телефонам: 8 (800) 100-94-00, +7 915 245-89-66, либо по электронной почте: clh.rds@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.