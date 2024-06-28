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В лесах Подмосковья пожарная опасность в выходные возрастет

Пожарная обстановка в подмосковных лесах на особом контроле. В выходные на территории области ожидается экстремально жаркая погода. Солнце разогреет воздух до 32 градусов. В подмосковных лесах в эти дни будет высокий класс пожарной опасности (III–IV), сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Все службы Комитета лесного хозяйства Московской области из-за жаркой погоды переведены в режим повышенной готовности.

«В связи с непростыми погодными условиями лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

На территории государственного лесного фонда Подмосковья проводится авиационное патрулирование лесов, совместные наземные патрулирования с территориальными органами МЧС России, МВД России, органами местного самоуправления лесной охраны, направленные на выявление нарушений требований пожарной безопасности и лесного законодательства, выполнение комплекса мероприятий по недопущению возникновения природных пожаров и перехода возгораний с земель иных категорий на земли лесного фонда.

На особом контроле пожарная ситуация на площадях, занятых лесными культурами, патрулирование торфяников и участков лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ, наиболее посещаемых гражданами мест отдыха в лесу.

Для ликвидации возможных возгораний обеспечено рассредоточение пожарной техники и оборудования по наиболее горимым участкам лесного фонда.

Все принимаемые меры обеспечивают обнаружение лесных пожаров на минимальных площадях и своевременное прибытие сил и средств к месту тушения лесных пожаров.

В случае обнаружения возгорания, нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.