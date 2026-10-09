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В лесах Подмосковья 8 октября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 8 октября не зафиксировано. На большей части региона 9–11 октября ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

8 октября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

9 октября на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности. В Наро-Фоминском лесничестве прогнозируют I класс, в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Сергиево-Посадском — II класс.

10 и 11 октября на большей части региона также ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском лесничестве прогнозируют I класс, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском — II класс.

9 октября и в ближайшие дни температура днем составит +11…+17 °C, ночью — +7…+11 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди.

По народным приметам, быстрый листопад предвещает суровую зиму, а отлет грачей — выпадение снега.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.