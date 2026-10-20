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В лесах Подмосковья 19 октября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 19 октября не зарегистрировали. В ближайшие три дня на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории государственного лесного фонда Московской области 19 октября возгораний не зафиксировали.

20 октября на большей части региона прогнозируют II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах — I класс. 21 октября II класс ожидается на большей части территории, I класс — в Волоколамском и Талдомском лесничествах. 22 октября I класс прогнозируют только в Волоколамском лесничестве, на остальной территории — II класс.

20 октября и в ближайшие дни температура днем составит +7…+10 °C, ночью — от −4 до +5 °C. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

В комитете также напомнили народную примету: если листья с дуба и березы опали не полностью, зима будет холодной.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.