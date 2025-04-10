В лесах Подмосковья 10–12 апреля уровень пожарной опасности не превысит I класса

10–12 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 1-4С, ночью — минус 1-5С. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможен небольшой снег.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.