В лесах округа Подольск установили шлагбаумы из-за высокой опасности пожара

В лесах Подольска установили шлагбаумы для въезда машин из-за высокой пожарной опасности. На территории уже выполнены все необходимые работы по обеспечению пожарной безопасности, но из-за погодных условий было принято решение дополнительно предупредить въезд машин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителям и гостям Подольска настоятельно рекомендуют не посещать леса до 19 сентября.

В Московской области держится жаркая погода. На значительной части региона наблюдается IV класс пожарной опасности, а в некоторых местах — V. Для повышения уровня безопасности и защиты от пожаров был введен запрет на нахождение граждан и въезд техники в лесные зоны.

Очевидцам пожара нужно обязательно сообщить об этом по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны или в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.