В лесах Лосино-Петровского усилили патрулирование
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В окрестностях Лосино-Петровского округа усилили наземные и воздушные патрули, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В мероприятиях участвуют сотрудники МЧС, МВД и службы лесной охраны. Они работают над выявлением нарушителей и предотвращением возникновения лесных пожаров.
Особое внимание уделяется участкам, занятым лесными культурами, торфяникам, а также территориям, соседствующим с жилыми домами и популярным зонам для отдыха.
В период повышенной пожарной опасности в лесах строго запрещено разжигать костры, использовать примусы, мангалы и жаровни, особенно в хвойных молодняках, торфяниках и сухих травяных участках.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.