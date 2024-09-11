В лесах Лосино-Петровского до 12 сентября запрещено гулять и собирать грибы

В Подмосковье, включая городской округ Лосино-Петровский, введено ограничение на посещения лесов в связи с участившимися случаями лесных пожаров. Ограничения продолжают действовать по всей области до 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После этой даты решение о продлении или снятии ограничений будет приниматься в зависимости от погодных условий, о чем будет сообщено дополнительно.

В Московской области с этого года ужесточили наказание за костры в лесу. Теперь за пренебрежение правилами придется заплатить солидный штраф:

физическим лицам — от 15 до 60 тыс. руб.;

должностным лицам — от 30 до 110 тыс. руб.;

юридическим — от 100 тыс. до 2 млн руб.;

также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.