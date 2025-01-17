В лесах Люберец проходили съемки российского сериала «След»

Сотрудники лесной охраны Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» проверили соблюдение лесного законодательства при съемке сериала «След». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В популярной теленовелле много сцен, где действия происходят в лесных массивах. Такие съемки провели в Томилинском участковом лесничестве рядом с деревней Токарево округа Люберцы.

«Съемочная группа обязалась соблюдать чистоту, правила общественного порядка, все необходимые нормы безопасности во время подготовки и проведения съемок. Со специалистами проведен инструктаж о соблюдении Правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Желаем съемочной группе и актерам сериала максимально большого количества зрителей и дальнейших побед в различных международных фестивалях», — рассказала старший участковый лесничий Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Беликова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.