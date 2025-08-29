В лесах Коломны завершаются санитарные рубки деревьев

Продолжаются работы по санитарной вырубке деревьев в лесозащитной полосе близ населенных пунктов Городец и Сосновый Бор городского округа Коломна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старший участковый лесничий Маливского лесничества Павел Макаров отметил, что сейчас ведется очистка участка размером 1,6 гектара. Специалисты завершили саму рубку, но расчистка территории пока не закончена — подрядчик вывозит спиленную древесину.

Это последний из пяти запланированных участков вырубки суммарной площадью порядка 14 гектаров.

Все мелкие порубочные остатки сжигают на специализированной площадке. За процессом следят работники лесничества и сотрудники фирмы-подрядчика. Каждый участник обеспечен необходимым оборудованием для пожаротушения: лопатами и компактными ранцевыми огнетушителями.

Макаров добавил, что подобные мероприятия предварительно согласовываются администрацией округа и сотрудниками МЧС. Древесину разрешается сжигать только при благоприятных погодных условиях: влажном воздухе и отсутствии ветра, чтобы предотвратить распространение пламени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.