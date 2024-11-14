В лесах Коломны выполнены рубки ухода в молодняках

На территории Маливского и Ступинского сельских участковых лесничеств Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес», расположенных вблизи населенных пунктов Сосновый Бор и Городец городского округа Коломна, проведены рубки ухода за лесами в молодняках на площади почти 120 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Основной объем работ составили рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и создание благоприятных условий для роста деревьев целевой древесной породы.

«В ходе мероприятия кусторезами и бензопилами в коридорах вдоль рядов лесных культур спиливаются деревья нежелательных пород. По свободным местам оставляются единичные деревья березы и других ценных пород с целью формирования смешанного насаждения. На данный момент рубки прочистки были проведены на площади 113,5 гектара, а рубки осветления — на 6,4 гектара», — рассказал старший участковый лесничий Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Павел Макаров.

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