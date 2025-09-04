В лесах Егорьевска специалисты проводят санитарные рубки

Вдоль автодорог Егорьевск — Артемовская, Большое Гридино — Карцево — Коврево ведутся выборочные санитарные рубки. Это бережное удаление поврежденных ветровалами и болезнями деревьев без ущерба для здоровых зеленых насаждений. Больные деревья выявляются в ходе регулярных обследований и помечаются, затем их срубают и утилизируют, чтобы не допустить возгорания и распространения болезней. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Когда повреженной на определенной территории оказывается большая часть деревьев, применяются сплошные санитарные рубки. Такая работа на этой неделе идет вблизи деревень Кузнецы, Барсуки, Семеновская и автодороги Барсуки — Ивановская. После сжигания порубочных остатков и подготовки почвы, по информации егорьевского филиала Мособллеса, лес будут восстанавливать. Всего в этом году сотрудники Егорьевского филиала ГАУ «Мособллес» высадят более 50 га леса.

Вдоль дороги Холмы — СНТ «Елочка-3» продолжается уборка неликвидной древесины, которая может стать причиной возникновения лесных пожаров. Такие возгорания сложно потушить, а в ветреную погоду они распространяются на обширные территории, что несет большую угрозу не только лесам, но и населенным пунктам.

«Санитарно-оздоровительные мероприятия проходят на общей площади 39,6 га. Эти работы необходимы для пожарной безопасности и сохранения лесов», — отметил начальник отдела лесного хозяйства Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Вячеслав Творогов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.