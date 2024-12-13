В Ленобласти срубили елку, которая украсит Дворцовую площадь

13 декабря в Выборгском районе Ленинградской области была срублена ель высотой 23 метра, которая станет основной новогодней елкой Санкт-Петербурга. Ее планируют установить на Дворцовой площади, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Обхват нижних веток дерева составляет около 6 метров, оно имеет правильную форму кроны и ровный ствол. Возраст ели составляет около 90 лет, а ее масса достигает примерно 10 тонн. Кроме того, данное дерево находилось в зоне, предназначенной для отвода дорог.

В процессе спила и погрузки ели использовали кран КАТО с грузоподъемностью до 200 тонн. Теперь с помощью специализированной техники дерево будет доставлено в центр города.

Как и в прошлом году, новогодняя ель будет оформлена в ретро-стиле. На ней появятся традиционные флажки, серпантин, лампочки в духе 50-60-х годов XX века и елочные игрушки в виде шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет и Щелкунчиков. На верхушке установят пятиконечную звезду. Оформление займет не менее восьми дней.