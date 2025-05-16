Миллионы пачек контрафакта: в Ленобласти вскрыли подпольный табачный цех

сегодня в 10:47

Правоохранительные органы пресекли деятельность крупного преступного сообщества, занимавшегося производством и сбытом контрафактных сигарет в Петербурге, Ленинградской и Тверской областях, сообщает «Бриф24» .

В ходе спецоперации в Тосно были обнаружены и ликвидированы мощности подпольной фабрики, оснащенной профессиональным оборудованием для изготовления и упаковки табачной продукции. Злоумышленники подделывали известные торговые марки и акцизные марки, а затем распространяли фальшивую продукцию по различным регионам России.

По данным следствия, ущерб правообладателям составил более 47 млн рублей. В рамках уголовного дела задержаны 12 подозреваемых, которым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и незаконном использовании товарных знаков.

В ходе обысков изъяты миллионы пачек контрафактных сигарет, сырье и производственное оборудование, денежные средства на сумму свыше 33 млн рублей и 526 тыс. долларов.

На все активы обвиняемых наложен арест. Расследование продолжается.