В Ленинском ЖК «Горки Парк» открыли новый школьный стадион

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В подмосковном Ленинском городском округе, на территории жилого комплекса «Горки Парк», открыли новый современный школьный стадион. Он доступен для всех жителей округа. Благодаря участию школы в губернаторском проекте «Открытый стадион», любители спорта смогут бесплатно заниматься на этой площадке. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«До 20 августа пользоваться стадионом можно будет с 8:00 до 22:00. Далее — руководство учебного заведения определит график доступа на площадку, опираясь на пожелания жителей. Спортивную зону огородили от образовательного учреждения, а также оборудовали отдельным входом. По периметру установили камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе „Безопасный регион“», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Открытие стадиона было отмечено спортивным праздником, в котором приняли участие около 400 человек.

«Благодарим организаторов мероприятия за участие в подобных программах и сплочение людей нашего округа», — написала одна из жительниц в телеграмм-канале «ЖК Горки Парк».

Участники выполняли задания и получали медали «Спортивный житель». Кульминацией стал товарищеский футбольный матч между командами ЖК «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное».

Ранее сообщалось, что в Московской области открыты уже порядка 450 школьных стадионов, они есть в каждом муниципалитете региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

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